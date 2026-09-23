Polonia-Bosnia, Zalewski contro Alajbegovic: ecco il pronostico

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La Polonia rientra di sicuro tra le maggiori deluse per aver mancato la qualificazione al Mondiale. Una qualificazione sfuggita nella finale playoff, persa 2-3 contro la Svezia, dopo aver superato in semifinale l’Albania per 2-1. Zalewski e compagni tornano in campo per una gara ufficiale venerdì (nel frattempo sono andate in archivio due amichevoli archiviate con un ko per 0-2 contro l’Ucraina e un pareggio per 2-2 contro la Nigeria) per provare a conquistare la promozione dalla League B alla League A della Nations League.
Comparazione quote: Polonia-Bosnia Goal
La Polonia, inserita nel gruppo 4, trova come prima avversaria la Bosnia che al Mondiale americano invece è riuscita ad andarci a spese dell’Italia battuta nella finale playoff ai rigori dopo l’1-1 maturato sia al termine dei 90’ regolamentari che dei 120’ al termine dei supplementari. L’avventura della nazionale slava nella più prestigiosa kermesse calcistica è andata avanti fino alla prima gara ad eliminazione diretta. Superata la fase a gironi, infatti, la Bosnia ha affrontato gli Usa che si sono imposti per 2-0 rispedendo l’undici di Dzeko a casa. La sfida di venerdì si presenta forse un po’ più incerta di quanto dicano le quote che, invece, assegnano all’1 quasi tutti i favori del pronostico. Chi è alla ricerca di una alternativa potrebbe guardare in direzione del Goal: quota 1.88 su Eplay24, 1.86 su Betsson, 1.85 su GoldBet.
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