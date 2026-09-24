Italia-Belgio, pronostico su combo e marcatori: occhi puntati su Pio Esposito

Comparazione quote: Italia-Belgio 1X+Over 1,5

Agli ultimi Mondiali la corsa dei Diavoli Rossi si è fermata ai quarti di finale: ko con la Spagna che poi ha vinto il torneo iridato. Non è la prima volta che l’Italia di Roberto Mancini, al suo secondo mandato azzurro, incrocia la nazionale belga. Il precedente del 2021 ai quarti degli Europei finì 2-1 per l’Italia. In seguito altri tre scontri diretti, tutti in Nations League, con bilancio di due vittorie degli Azzurri e un pareggio. Insomma, la storia dice che quando c’è posta in palio, il Belgio soccombe quasi sempre contro l’Italia. Sarà fondamentale partire bene in un torneo che conta anche in ottica qualificazioni agli Europei del 2028. Complice il fattore campo, l’Italia parte favorita sul Belgio secondo i bookmaker. Il segno 1 è proposto a 2.23 da Eplay24, a 2.20 da Sisal e Snai. Il 2 è in lavagna a 3.10 su Eurobet, a 3.15 su Eplay24, a 3.25 su Sisal. Azzurri in gol ben 19 volte nelle ultime 20 partite, parliamo di un arco temporale che copre gli ultimi due anni. Il Belgio prima di perdere ai Mondiali contro la Spagna aveva inanellato una serie di risultati positivi, ben diciotto, durante la gestione dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Dunque, un avversario da prendere con le molle. Per questo motivo, il pronostico di Italia-Belgio può prevedere una combo formata dalla doppia chance 1X e dall’Over 1,5. Ovvero, Italia imbattuta e almeno due reti totali in partita. Una giocata valutata 1.73 da Eplay24, 1.70 dfa Eurobet, 1.57 da Snai.

Marcatori Italia-Belgio: comparazione quote segna Pio Esposito

Il debutto dell’Italia in Nations League è atteso anche, in chiave scommesse, per quanto riguarda i marcatori. Occhi puntati sull’attaccante dell’Inter Pio Esposito, il match winner delle due amichevoli vinte contro Lussemburgo e Grecia (in quelle occasioni l’Italia, vale la pena ricordarlo, era imbottita di “giovani”). Pio Esposito sarà uno dei punti fermi dell’attacco di Roberto Mancini e dovrebbe partire dal primo minuto anche contro il Belgio. Per cautelarsi dall’eventualità di un gol segnato da un giocatore subentrato al posto di Pio Esposito si può puntare sull’esito “Segna Pio Esposito o il suo sostituto”: quota 2.75 su Eplay24, Snai e Sisal.