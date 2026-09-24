Pronostici Nations League Serbia-Grecia: sfida "alla pari" tra Vlahovic e Douvikas

Evitata la retrocessione in League B dopo gli spareggi della passata edizione (una ha superato l’Austria, l’altra ha avuto la meglio sulla Scozia) Serbia e Grecia si ritrovano quest’anno inserite nel gruppo 2 della League A e stasera (ore 20.45 a Belgrado) saranno di fronte per disputare la prima partita della competizione.