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Pronostici Nations League Serbia-Grecia: sfida "alla pari" tra Vlahovic e Douvikas

I bookie non vedono una nazionale favorita sull'altra nella sfida in programma stasera a Belgrado
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Pubblicato il 24.09.2026, 07:51

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Serbia-Greciapronosticoquote

Evitata la retrocessione in League B dopo gli spareggi della passata edizione (una ha superato l’Austria, l’altra ha avuto la meglio sulla Scozia) Serbia e Grecia si ritrovano quest’anno inserite nel gruppo 2 della League A e stasera (ore 20.45 a Belgrado) saranno di fronte per disputare la prima partita della competizione.

Comparazione quote: Serbia-Grecia X primo tempo

Entrambe hanno anche evitato la... qualificazione al recente Mondiale restando fuori anche dai playoff finali a conferma di un periodo di rendimento davvero modesto. Anche le amichevoli seguenti non hanno regalato troppe soddisfazioni e, come conseguenza di tutto ciò, prevedere come andrà a finire stasera è un’impresa davvero ardua. Anche per le quote che assegnano all’1 e al 2 un premio identico, che si attesta sul 2.60. Da provare l’X primo tempo, offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bet365 e Bwin.

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