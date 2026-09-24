Quote e pronostico di Svezia-Romania: ecco l'opzione da giocare
Nel gruppo 4 della League B di Nations League, oltre a Polonia e Bosnia, sono inserite anche Svezia e Romania che si affronteranno domani sera andando a caccia dei primi 3 punti in questa nuova edizione della competizione.
Comparazione quote: Svezia-Romania segno 1
La Svezia è reduce dall’esperienza al Mondiale americano dove ha superato la fase a gironi facendosi
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