Il pronostico di Australia-Brasile: Carlo Ancelotti ha qualcosa da farsi perdonare

Comparazione quote: Australia-Brasile Over 2,5

Anche l’Australia aveva superato la fase a gironi della kermesse americana ma si è fermata alla prima sfida a eliminazione diretta perdendo ai rigori contro l’Egitto dopo aver chiuso sull’1-1 tempi regolamentari e supplementari. In casa verdeoro le polemiche non sono mancate ma Carlo Ancelotti è stato confermato alla guida della “Seleçao” che ripartirà proprio dalla sfida di oggi a Townsville. Le amichevoli talvolta lasciano spazio a sorprese ma stavolta anche un risultato poco brillante in una gara senza posta in palio potrebbe alimentare le discussioni appena sopìte in casa sudamericana. Il 2 sembra obbligato, l’Over 2,5 servirebbe a migliorare un po’ la quota altrimenti contenuta. L’Over 2,5 di Australia-Brasile si gioca a 1.53 su Eplay24, e Bwin, a 1.55 su DomusBet e Planetwin.