Il pronostico di Australia-Brasile: Carlo Ancelotti ha qualcosa da farsi perdonare
Non solo Nations League ma anche, vista la presenza dei carioca in campo, una amichevole di prestigio che va in onda a mezzogiorno di oggi, ora italiana. L’Australia riceve infatti il Brasile che è reduce dall’eliminazione, per mano della Norvegia, negli ottavi di finale del recente Mondiale (2-1 a favore dell’undici scandinavo).
Comparazione quote: Australia-Brasile Over 2,5
Anche l’Australia aveva superato la fase a gironi della kermesse americana ma si è fermata alla prima sfida a eliminazione diretta perdendo ai rigori contro l’Egitto dopo aver chiuso sull’1-1 tempi regolamentari e supplementari. In casa verdeoro le polemiche non sono mancate ma Carlo Ancelotti è stato confermato alla guida della “Seleçao” che ripartirà proprio dalla sfida di oggi a Townsville. Le amichevoli talvolta lasciano spazio a sorprese ma stavolta anche un risultato poco brillante in una gara senza posta in palio potrebbe alimentare le discussioni appena sopìte in casa sudamericana. Il 2 sembra obbligato, l’Over 2,5 servirebbe a migliorare un po’ la quota altrimenti contenuta. L’Over 2,5 di Australia-Brasile si gioca a 1.53 su Eplay24, e Bwin, a 1.55 su DomusBet e Planetwin.
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