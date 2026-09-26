Norvegia-Portogallo, chi vince tra Haaland e Cristiano Ronaldo? Quote e pronostico

Buona la prima per Norvegia e Portogallo . Gli scandinavi hanno battuto per 3-2 la Danimarca di Hojlund al debutto nella nuova edizione di Nations League ; solo 1-0 per i lusitani (ma sempre tre punti sono) contro il Galles : decisivo Joao Felix . Norvegia e Portogallo si affrontano domenica sera a Oslo (ore 20.45) per conquistare il primato solitario della classifica del gruppo 4. Ecco quote e pronostico di Norvegia-Portogallo .

Comparazione quote: Norvegia-Portogallo Multigol 2-4

Impossibile non pensare a loro, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo, due cannibali del gol. Il norvegese è stato come al solito decisivo, con una doppietta rifilata ai danesi. CR7 invece è rimasto a secco contro il Galles, macchiandosi peraltro di un errore quasi a porta vuota certo non degno di un fenomeno come lui. Le due nazionali non si affrontano da oltre 10 anni, periodo in cui la Norvegia è cresciuta tantissimo trascinata dal suo bomber ma anche da talenti come Nusa e Odegaard. Squadra votata all'attacco quella di Solbakken, che non a caso ha fatto registrare l'esito Goal nelle ultime 9 partite. Il Portogallo del nuovo corso targato Jorge Jesus non è partito con la goleada che ci si poteva aspettare contro il Galles ma, in qualità di due volte-campione della Nations League e con le stelle che ha a disposizione, merita tutto il rispetto possibile. Per i bookie sarà un match equilibrato, con il pronostico che tende leggermente a sinistra: l'1 della Norvegia è offerto a 2.47 da Eplay24, a 2.45 da Bwin e Snai. Il pareggio è a 3.70, il 2 del Portogallo vale 2.55 per AdmiralBet, Betsson e Planetwin. Visto il valore dei rispettivi attacchi il Goal (1.42) ha quote più basse rispetto al No Goal (2.60). Ipotizzando un match con diverse reti, si può considerare il Multigol 2-4: a 1.45 su Eplay24, a 1.52 su Sisal e Snai.