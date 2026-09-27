Girone B di Serie C, pronostico Ravenna-Gubbio: quote ok per Mandorlini

Dopo le partite di ieri, prosegue oggi il programma della settima giornata del girone B di Serie C . Alle 14.30 il Ravenna va a caccia dei tre punti per restare in orbita: la squadra allenata da Andrea Mandorlini , reduce dalla vittoria in casa dell’Atalanta U23, è ancora imbattuta con quattro vittorie e due pareggi all’attivo, dieci gol fatti e due al passivo.

Comparazione quote: Ravenna-Gubbio segno 1

Allo stadio “Bruno Benelli” sbarca il Gubbio, chiamato alla difficile impresa di far punti e segnare ad una corazzata che non subisce gol da quattro partite consecutive. Oltretutto gli umbri non attraversano un buon momento: sono reduci dal ko interno con l'Ostiamare, risultato preceduto dal pari esterno col Pescara. Sono in totale undici i gol incassati dagli uomini di mister Di Carlo, che fin qui non sono mai riusciti a chiudere un match con la porta inviolata. Tutti elementi che consolidano il ruolo di favorito del Ravenna, sulla cui vittoria i bookmaker non hanno grossi dubbi. Il segno 1 è quotato a 1.33 da Eplay24, 1.32 da DomusBet e BetFlag. In chiave marcatori occhi puntati su Simone Rabbi, a caccia del sesto sigillo in questo super avvio di campionato con la (nuova) maglia del Ravenna. Rabbi marcatore in Ravenna-Gubbio paga 1.85 su Eplay24 e NetBet, 2.25 su Eurobet.