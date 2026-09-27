Pronostico Pescara-Spezia, le Aquile di mister Turati vogliono volare anche all'Adriatico
Lo scorso 8 maggio Pescara e Spezia si sono affrontate allo stadio Adriatico: finì 1-1 con lacrime per entrambe, condannate alla retrocessione. Cambia dunque la categoria ma non la cornice, che resta quella dell'impianto abruzzese. Ecco il pronostico di Pescara-Spezia, in programma domenica 27 settembre alle ore 20.30.
Comparazione quote: Pescara-Spezia segno 2
Il Pescara, otto punti in sei giornate, ha bisogno di tempo per far decollare il progetto targato Buscè. Gli infortuni hanno un po’ penalizzato gli abruzzesi, che grazie al blitz di Vado sono tornati alla vittoria dopo un digiuno di quattro giornate (due pareggi e due ko). Lo Spezia ha decisamente un altro passo, visto che dopo il pari al debutto contro il Grosseto ha infilato cinque vittorie consecutive (sei considerando anche il 3-0 al Vado nella Coppa Italia di Serie C). Il gruppo allenato da Marco Turati gira che è una meraviglia: segnano in tanti, su tutti capitan Simone Mazzocchi, quattro centri in campionato e altri due in Coppa Italia di Serie C. Per il Pescara, se c’è un momento adatto per alzare il livello è proprio questo. Le quote vedono favorite le Aqulle, un cui blitz vale tra 2.06 per Eplay24 e Netwin, 2.15 per William Hill. Non è lontano però il Pescara che si gioca vincente tra 2.85 e 3.20. Nelle ultime due partite casalinghe il Pescara ha pareggiato contro Gubbio e Ravenna, ottimo in particolare il punto ottenuto contro la squadra di Mandorlini visto il suo valore. In presenza di questi dati, si può considerare il Goal: a quota 1.62 su Eplay24, a 1.60 su BetFlag e MarathonBet. Per cautelarsi, c'è l’esito chance mix “X o Goal”.
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