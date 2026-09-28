Pronostico Svezia-Polonia, bis scandinavo o rivincita polacca? Ecco il parere dei bookie

Nel gruppo 4 della Lega B di Nations League comanda la Svezia . Gli scandinavi hanno battuto 2-1 la Romania nella gara inaugurale, festeggiando al meglio la promozione nella Lega B dopo ben due umilianti retrocessioni. Stasera Isak e compagni cercano il bis contro la Polonia in una sfida che a tutti gli effetti può essere considerata una rivincita . Ecco quote e pronostico di Svezia-Polonia , in programma lunedì 28 settembre alle 20.45.

Comparazione quote: Svezia-Polonia segno 1

Perchè rivincita? Le due nazionali si sono affrontate a marzo per contendersi l'accesso ai Mondiali: gara tanto drammatica quanto spettacolare, vinta per 3-2 dalla Svezia. Una nazionale abile a sfruttare il fattore campo e a suo agio da diverso tempo in Nations League, competizione in cui è imbattuta da otto partite di fila: sei successi e due pareggi. La Polonia non sembra ancora essersi ripresa dalla mazzata psicologica della mancata qualificazione al Mondiale. Da lì in poi ha infatti perso in amichevole contro l'Ucraina (0-2), pareggiato 2-2 con la Nigeria sempre in match senza posta in palio e pareggiato per 0-0 con la Bosnia al debutto in questa Nations League. I numeri spingono il pronostico dalla parte della Svezia, un cui successo è offerto a 1.95 da Eplay24, a 1.90 da Betsson, a 1.88 da Planetwin. Occhio però al numero 16: tante sono le partite consecutive in cui la Svezia subisce puntualmente almeno una rete. Ecco spiegato il perchè dell'1.60 previsto dai bookie per l'esito Goal, ritenuto più probabile rispetto al No Goal (quota 2.20).