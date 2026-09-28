Romania-Bosnia, Dennis Man contro Alajbegovic: migliori quote e pronostico
In un’Arena Nationala senza pubblico per le sanzioni disciplinari inflitti dall’Uefa alla federazione rumena, si gioca Romania-Bosnia, l’altro match del gruppo 4 della Lega B. Zero punti per i rumeni contro la Svezia ma anche buone indicazioni per Gheorghe Hagi. Adesso, però, serve una vittoria che si è vista solo una volta nelle ultime cinque partite. Ecco il pronostico di Romania-Bosnia, in programma lunedì 28 settembre alle 20.45.
Comparazione quote: Romania-Bosnia Multigol 1-3
Una vittoria da conquistare contro l’ostica Bosnia, il cui muro ha retto contro la Polonia (0-0). Nazionale ostica quella allenata da Barbarez, che ha perso solo due degli ultimi tredici match disputati: entrambi alla fase finale dei Mondiali, contro Svizzera e Usa. La Romania ha perso gli ultimi due scontri diretti con la nazionale bosniaca e, pur partendo favorita, è attesa da un compito non semplice. Occhi puntati sul Multigol 1-3, esito che si è visto negli ultimi cinque match giocati da Dennis Man e compagni. Il Multigol 1-3 è offerto a 1.44 da Eplay24 e da NetBet, a 1.40 da Snai.
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