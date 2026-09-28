Pronostico Spagna-Croazia, Lamine Yamal e compagni cercano il bis dopo aver espugnato Wembley

Avanti un altro! Anche una bella Inghilterra si è dovuta inchinare al cospetto dei campioni del mondo e d’Europa della Spagna . La Roja ha portato a 39 la striscia di gare senza sconfitta, una serie iniziata dopo il ko rimediato in amichevole contro la Colombia a marzo del 2024. Gli iberici martedì sera (ore 20.45) si giocano il primo posto in classifica del gruppo 3 di Nations League contro la Croazia , vittoriosa per 2-1 in casa della Repubblica Ceca . Ecco quote e pronostico di Spagna-Croazia .

Comparazione quote: Spagna-Croazia 1+Over 2,5

Gli uomini di Slaven Bilic sanno di dover giocare la partita perfetta contro un avversario che li ha battuti per 6-0 in questo torneo nel settembre del 2018. Eccezion fatta per lo 0-0 nella finale di Nations League edizione 2022/23, i recenti scontri diretti tra queste due nazionali hanno nell’Over 2,5 il comune denominatore. Anche a Siviglia ci saranno almeno tre reti totali? Tale eventualità vale circa 1.45. Un Over 2,5 da abbinare in combo all’1 della Spagna, un cui successo difficilmente supera il muro dell’1.20 sulle lavagne degli operatori. La combo 1+Over 2,5 di Spagna-Croazia è offerta a 1.55 da Eplay24, a 1.60 da Sisal e Snai.