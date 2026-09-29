Pronostico Scozia-Svizzera, Ferguson contro Ndoye: ecco chi è favorito secondo i bookie

Non sono bastati diciassette tiri totali di cui cinque nello specchio della porta per sfondare il bunker sloveno. La prima Scozia di Sébastien Pocognoli ha pareggiato 0-0 a Lubiana contro la Slovenia, mancando l’appuntamento con il gol per la terza partita consecutiva. La prestazione come detto c’è stata, stasera contro la Svizzera servirà anche la concretezza che non è mancata agli elvetici: secco 3-0 alla Macedonia del Nord con doppietta e assist per uno scatenato Amdouni.