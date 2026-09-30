© APS

Pronostico Grecia-Olanda, gli ellenici sognano il tris con Karetsas e Douvikas

La nazionale di Jovanovic vola grazie alle vittorie ottenute contro Serbia e Germania, entrambe in trasferta
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Marco SassoMarco Sasso

Pubblicato il 30.09.2026, 08:30

2 min

Grecia-OlandaquotePronostici Nations League

Dopo le prime due giornate al comando della classifica del gruppo 2 della League A di Nations League c’è la Grecia di Ivan Jovanovic.

Comparazione quote: Grecia-Olanda Goal

La nazionale ellenica dopo aver battuto all’esordio la Serbia per 2-1 è riuscita a ripetersi anche contro la Germania: 1-0 il punteggio, a dir poco inatteso alla vigilia, al triplice fischio dell’arbitro. Domani sera al “Toumba Stadium” di Thessaloniki la Grecia affronta l’Olanda. Gli “Oranje” nelle precedenti due partite disputate hanno prima pareggiato per “1-1” contro la Germania e poi hanno battuto la Serbia per “2-1” (decisiva la doppietta realizzata da Mexx Meerdink). La sfida tra le due nazionali si preannuncia molto equilibrata, l’Olanda parte favorita a 2.20 ma la Grecia proverà in tutti i modi a difendere la 1ª posizione. La possibilità che entrambe le nazionali vadano a segno nel corso dei 90 minuti di gioco è proposta a 1.63 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag e Planetwin.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS