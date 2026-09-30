Pronostici Nations League, Irlanda a segno contro l'Austria? Ecco il parere dei bookie

Comparazione quote Irlanda-Austria: segna gol Irlanda sì

Dando un rapido sguardo ai “recenti” numeri fatti registrare in casa dai “The Boys in Green” si nota subito come la sconfitta manchi dal lontanissimo 10 settembre 2024 (2-0 contro la Grecia). L’Irlanda nelle successive 9 gare disputate davanti al proprio pubblico (amichevoli incluse) ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie e 3 pareggi. Le quote però non sembrano dar fiducia alla nazionale allenata da Heimir Hallgrimsson, il segno 1 al termine del secondo tempo è proposto mediamente a 3.40 mentre il “2” austriaco moltiplica una qualsiasi puntata per 2.15. Irlanda a segno? L’Over 0,5 Casa è in lavagna a 1.48 su Eplay24 e NetBet, a 1.42 su Snai. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.63 mentre una rete dei padroni di casa nel corso dei primi 45 minuti di gara è proposta all'interessante quota di 2.52.