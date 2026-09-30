Il Kosovo di Zhegrova cerca il successo contro Israele: migliori quote e pronostico

Il programma della 3ª giornata del gruppo 3 della League B di Nations League prevede il confronto tra Israele e Kosovo. Israele nei due turni precedenti ha prima perso per 3-1 in Austria e poi ha rimediato un’altra sconfitta sul neutro di Debrecen, contro l’Irlanda (3-0). Decisamente meglio il Kosovo dello juventino Zhegrova che prima di perdere per 3-1 in Austria aveva esordito battendo l’Irlanda in casa per 1-0.