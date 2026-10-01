Pronostico Ucraina-Irlanda del Nord, ecco che match si aspettano i bookie

Parola d’ordine: promozione. La sfida tra Ucraina e Irlanda del Nord , in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45, mette in palio il primato nella classifica del gruppo 2 della Lega B di Nations League . Queste due nazionali comandano con 4 punti a testa, 3 in più rispetto a Ungheria e Georgia .

Comparazione quote: Ucraina-Irlanda del Nord Multigol 1-2

Si tratta di un gruppo in cui si sta segnando pochissimo, tanto che Ucraina e Irlanda del Nord si trovano in vetta con un solo gol all’attivo (zero al passivo). Nel match in programma domani sera, sul neutro di Trnava in Slovacchia, i bookmaker sentono profumo di Under 2,5. Un esito che (insieme al No Goal) ha oltretutto caratterizzato 4 dei 6 precedenti tra le due nazionali. L'Under 2,5 di Ucraina-Irlanda del Nord paga 1.55 su Eplay24 e Eurobet, 1.57 su Snai. Sarà effettivamente un match deciso da pochi episodi? Occhi puntati sul Multigol 1-2, quotato a 1.75 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Eurobet.