Francia-Italia, il pronostico standard e le scommesse speciali: in quota anche Maignan e Donnarumma

Contro la Turchia , finalmente, è tornata la vera Italia . Il successo per 4-1 a Bursa porta la nazionale di Gattuso a quota 3 punti nella classifica del gruppo 1 della Lega A di Nations League . Venerdì sera gli Azzurri giocano la terza gara del girone contro l’avversario più forte, la nazionale di Zinedine Zidane . Ecco quote e pronostico di Francia-Italia , in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis alle 20.45.

Comparazione quote: Francia-Italia Goal

Sei punti in due partite per i transalpini con due soli gol segnati, pur avendo effettuato ben 30 tiri totali di cui 11 nello specchio della porta. Con un successo la Francia, per le quote super favorita (l'1 vale circa 1.40, il 2 è a 6.50), ipotecherebbe il primato nel girone ma l’Italia propositiva vista contro la Turchia può mettere in difficoltà la difesa francese, decisamente poco sollecitata da Turchia e Belgio. Ci sono dunque i presupposti per guardare in direzione dell’esito Goal, che oltretutto si è visto negli ultimi cinque scontri diretti tra le due nazionali. Almeno una rete per parte a Saint-Denis vale 1.62 per Eplay24, 1.60 per BetFlag, 1.56 per MarathonBet.

Scommesse speciali: a quanto è quotato un tiro in porta di Barella

Nel palinsesto scommesse dei bookmaker trovano posto anche le giocate sui tiri in porta. In Francia-Italia occhi puntati sui giocatori azzurri, specie su quelli che hanno saltato l’appuntamento con la Turchia. Una categoria a cui si iscrive il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, tornato arruolabile per la trasferta parigina. Il giocatore sarà chiamato al solito, dispendioso compito di rendersi utile nelle due fasi, tentando magari qualche incursione dalle parti di Maignan (prove di derby milanese). Intrigante l’opzione “almeno un tiro in porta di Barella o sostituto”, comprensiva di conclusioni che colpiscono palo o traversa. La quota merita attenzione, ogni puntata (in caso di esito positivo) verrà moltiplicata per 2.75. Restando sempre nell’ambito di opzioni che regalano una quota elevata, l’altra “tentazione” è rappresentata da Michael Kayode. L’esterno del Brentford è stato protagonista di un super debutto in Nazionale contro la Turchia, condito da un bel gol. Rispetto a quel match sarà probabilmente costretto a tenere un atteggiamento più accorto ma chissà che in una sortita non possa inquadrare lo specchio della porta francese. I bookmaker bancano a 3.75 l’Over 0,5 tiri in porta di Kayode o sostituto.

Francia-Italia, ci sarà un rigore parato?

Francia-Italia sarà anche la sfida tra due dei portieri più forti del mondo: Mike Maignan e Gianluigi Donnanumma, il presente e il passato del Milan, l’uno contro l’altro a Saint-Denis. Viene da pensare all’eventualità di un rigore parato, ipotesi presente sulle lavagne di alcuni bookmaker e quotata a 8.