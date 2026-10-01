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Scommesse Nations League, Belgio-Turchia: van Bommel favorito ma Montella si gioca il tutto per tutto

La nazionale turca cerca i primi punti a Liegi contro i Diavoli Rossi, reduci dal ko interno con la Francia di Zidane
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Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 01.10.2026, 20:00

2 min

Belgio-TurchiapronosticoVincenzo Montella

L’altra sfida della serata di venerdì 2 ottobre, nell’ambito del gruppo 1 della Lega A di Nations League, vede di fronte due “vittime” della Francia, Belgio e Turchia, che si affronteranno a Liegi.

Comparazione quote: Belgio-Turchia Goal+Over 2,5

Senza Calhanoglu e Yildiz la Turchia ha perso le prime due partite giocate contro Francia e Italia. La nazionale allenata da Vincenzo Montella, pesantemente contestato dai suoi tifosi durante la sfida con gli Azzurri, cercherà i primi punti contro un Belgio che ha perso solo due volte nelle ultime dodici gare giocate. La nazionale di Mark van Bommel può sfruttare il fattore campo ma la Turchia non soffre del “mal di trasferta”: fuori casa non perde infatti un match ufficiale da quasi due anni: l’ultimo ko contro il Montenegro, proprio in Nations League. Secondo i bookmaker è il Belgio a partire favorito contro una Turchia che subisce gol da sei partite di fila. Vista la situazione di classifica, Arda Guler e compagni hanno ben poco da difendere. Da provare la combo Goal+Over 2,5, a quota 1.71 su Eplay24 e Netwin, a 1.75 su Snai.

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