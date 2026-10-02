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Spagna-Repubblica Ceca, quote e pronostico: con questo Lamime Yamal la Roja può sfatare un "tabù"

Sfida dall'esito sulla carta scontato, occhi puntati sul numero di gol segnati dai campioni del mondo
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Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 02.10.2026, 21:00

2 min

Pronostico Spagna-Repubblica CecaLamine YamalNations League

La Spagna dopo aver vinto il Mondiale si conferma inarrestabile anche in Nations League: il 4-1 inflitto alla Croazia ha sancito il 40° risultato utile di fila per le Furie Rosse. Gli uomini di Luis de la Fuente in precedenza avevano calato il tris contro l’Inghilterra (3-2 a Wembley). E pensare che l’impegno sulla carta più agevole deve ancora arrivare. Detto, fatto. A Oviedo, la Roja ospita la Repubblica Ceca di Santi Denia, attuale ultima forza del gruppo 3. Ecco il pronostico di Spagna-Repubblica Ceca, in programma sabato 3 ottobre alle 20.45.

Comparazione quote: Spagna-Repubblica Ceca 1+Multigol 3-5

Lo spagnolo non è riuscito per il momento a far cambiare passo ad una nazionale che aveva deluso al Mondiale, tornando a casa dopo aver raccolto un solo punto nella fase a gironi. I cechi sono comunque usciti a testa alta dai primi due match giocati in questo torneo contro Croazia e Inghilterra. Il confronto più “recente” tra le due nazionali è andato in scena il 12 giugno del 2022, sempre in Nations League. In quell’occasione vinse la Roja con un gol per tempo. Curiosità: la Spagna non ha mai segnato più di due gol nei precedenti con la Repubblica Ceca. Secondo i bookmaker Lamine Yamal e compagni possono abbattere questo particolare “tabù”, l’esito Over 2,5 Casa è in lavagna a 1.46 su Eplay24, a 1.48 su Sisal e Snai. Da valutare anche la combo 1+Multigol 3-5 a quota 1.60 su Eplay24, a 1.62 su Snai, a 1.67 su Eurobet.

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