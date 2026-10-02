Nations League, la Polonia di Zielinski batte la Romania? Quote e pronostico

Allo stesso gruppo appartengono anche Polonia e Romania che si sfideranno nel tentativo di risalire in classifica visto che, al momento, sono relegate agli ultimi due posti del girone.

Comparazione quote: Polonia-Romania segno 1

Zielinski e compagni un punto l’hanno conquistato pareggiando 0-0 all’esordio contro la Polonia mentre la Romania ha dovuto fare i conti con due ko nelle due esibizioni appena andate in archivio (3 reti fatte e 6 subìte). Non è ancora tutto perduto (soprattutto per la Polonia) che, in caso di vittoria vedrebbe risalire le sue chances di promozione (passando magari attraverso lo spareggio contro una terza della League A). Per la Romania sembra abbastanza dura e allora, senza troppi giri di parole, fiducia al segno 1 che sembra in grado di non tradire le attese. La vittoria della Polonia è offerta a 1.60 da Eplay24, a 1.58 da Bwin, a 1.55 da Sisal.