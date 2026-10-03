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Pronostico Grecia-Germania, Klopp cerca la rivincita contro la squadra rivelazione della Nations League

Le quote del match in programma domenica sera allo stadio Toumba di Salonicco
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Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 03.10.2026, 20:00

2 min

Pronostico Grecia-GermaniaNations LeagueJurgen Klopp

Pareggiare 2-2 con l’Olanda e avere rimpianti. Decisamente strano se ti chiami Grecia, molto meno se si considera quanto di buono sta facendo di recente la nazionale di Ivan Jovanovic. Pavlidis e soci sono primi con 7 punti dopo le prime 3 gare del gruppo 2: doppio blitz in casa di Serbia e Germania, poi il recente 2-2 con gli Orange (la Grecia era andata al riposo avanti di due gol). Domenica sera (alle 20.45) si replica il confronto tra la Germania e la nazionale di Jurgen Klopp, che al terzo tentativo ha potuto festeggiare il primo successo da Ct dei tedeschi: 2-0 alla Serbia con un gol per tempo. Ecco quote e pronostico di Grecia-Germania.

Comparazione quote: Grecia-Germania X2+Multigol 1-4

Mai, nei 10 precedenti incontri, la Grecia aveva battuto la Germania, che ha fatto registrare l’Under 2,5 negli ultimi 4 match. La Grecia in Nations League sembra esaltarsi: 11 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 15 gare giocate nel torneo. Come dire, nella League A la Grecia ci può stare eccome. Peccato però che gli ellenici abbiano perso 3 delle ultime 5 gare casalinghe disputate e il fatto di ospitare una Germania che ha ripreso fiducia dopo il 2-0 alla Serbia non agevola i piani di Jovanovic. Per i bookie sono proprio i tedeschi a partire favoriti, da segnalare che a campi invertiti la Grecia ha vinto (1-0) con l’unico tiro - deviato da Kimmich - effettuato nello specchio della porta tedesca. Da provare, in questa occasione, la combo X2+Multigol 1-4: 1.58 la valutazione di Eplay24, 1.52 quella di Eurobet, 1.50 di Snai

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