Salernitana-Bari, match tra nobili decadute in cerca di rilancio: il pronostico

Due piazze importanti in cerca di rilancio. Salernitana-Bari chiude il programma dell’ottava giornata del girone C di serie C . I campani vogliono riprendere la marcia interrotta dal ko in casa del Crotone , che ha messo fine ad una striscia di cinque risultati utili consecutivi (tre pareggi e due vittorie). Il Bari non vuole fermarsi e, evitata la “trappola” Cosenza (1-0), intende proseguire la sua cavalcata.

Comparazione quote: Salernitana-Bari Under 2,5

Fin qui i pugliesi hanno raccolto 16 punti frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata alla seconda giornata sul campo del Barletta. Rastelli continua a fare i conti con l’infermeria piena ma può contare su un’ottima tenuta difensiva dei suoi, che hanno chiuso 4 degli ultimi 5 incontri con la porta inviolata. Al contrario, l’undici di Serse Cosmi in sette partite di campionato ha fatto registrare un solo clean sheet, nel match casalingo vinto per 1-0 col Giugliano. La Salernitana conta di sfruttare il fattore campo in un match storicamente equilibrato. Equilibrio che di solito fa rima con Under 2,5, esito ritenuto probabile dalle quote e offerto a 1.65 da Eplay24, e GoldBet, a 1.63 da DomusBet. L’alternativa può essere il Multigol 1-2 o 2-3: il Bari in campionato non ha ancora fatto registrare la “Somma gol finale: 2”.