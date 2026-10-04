Pronostico Reggiana-Spezia, la capolista vola ma l'ultimo blitz al Mapei risale al 2002

Anche il girone B di Serie C ha il suo match di cartello, individuabile in Reggiana-Spezia : fischio d'inizio alle 17.30 di domenica 4 ottobre. Al” Mapei Stadium” la squadra di Attilio Tesser ospita quella di Marco Turati , che al momento guida la classifica con 19 punti, sei vittorie e un pareggio in archivio.

Comparazione quote: Reggiana-Spezia segno X

Numeri di tutto rispetto quelli della capolista, reduce dal colpo esterno in casa del Pescara. La Reggiana invece ha dovuto mandar giù il primo boccone amaro: 0-1 a Perugia e addio imbattibilità dopo 4 successi e 2 pareggi. Un match in cui è rimasto a secco il bomber croato Sipos, che resta il capocannoniere del torneo con 7 centri. Uno stimolo in più per fare bene contro uno Spezia che non sbanca Reggio Emilia dal lontano 2002. Restando in tema di curiosità, le 4 trasferte disputate fin qui dallo Spezia sono tutte terminate con il Multigol 2-3 a referto. Questo esito è quotato a 1.76 da Eplay24, a 1.83 da Eurobet, a 1.95 da Betsson. Un risultato di 1-1 (pagato 6.25 da Eplay24, 5.75 da BetFlag e Snai) soddisferebbe la condizione di un match con due o tre reti complessive. Il “semplice” pareggio, da non scartare viste le forze in campo, è offerto a 3.25 da Eplay24, a 3.15 da AdmiralBet, a 3.10 da Bwin.