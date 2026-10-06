Pronostico Svizzera-Macedonia, ecco la giocata che può valere un raddoppio

I punti sono già 9 e chi sta dietro di punti ne ha finora messi insieme soltanto 4. Non serve la calcolatrice per intuire che, qualora stasera la Svizzera batta la Macedonia del Nord , il primo posto e il ritorno in League A sarebbero assicurati con ben due turni di anticipo.

Comparazione quote: Svizzera-Macedonia Over 3,5

La nazionale elvetica non solo guida il gruppo 1 della League B ma in tre gare ha messo a segno ben 8 reti incassandone soltanto una. Per quanto riguarda la Macedonia del Nord la situazione è a dir poco disastrosa. Ultima con zero punti ma, soprattutto, zero reti realizzate nei 270 minuti giocati e ben 7 reti al passivo. Se la Svizzera con un successo stasera può stappare una bottiglia di champagne al contrario la Macedonia del Nord, in caso di ko, rischia seriamente di retrocedere in League C. Nel match d’andata, a Skopje, è finita 3-0 per i rossocrociati ma, soprattutto, con 29 tiri totali a 2 di cui 11 a zero nello specchio della porta. La differenza sotto il profilo tecnico è tale da non consentire dubbi o eccezioni. Stasera Ndoye e compagni giocano anche davanti al proprio pubblico e ci potrebbe anche scappare una goleada. Il segno 1, inevitabilmente, paga molto poco mentre per l’Over 2,5 si sale intorno all’1.40. L’Over 3,5 rende più o meno il doppio della posta e, carta alla mano, non sembra poi un esito così azzardato. Almeno 4 gol totali nel match di Lucerna sono offerte a 2.00 da Eplay24 e NetBet, a 2.10 da Sisal.