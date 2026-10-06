Pronostico Lussemburgo-Bulgaria, i due esiti che si lasciano preferire sono...

Comparazione quote: Lussemburgo-Bulgaria segno 1

Il Lussemburgo aveva iniziato benissimo, la Bulgaria malissimo visto che la nazionale del Granducato ha esordito andando a vincere 2-1 a Sofia. Poi, basta ricordare che il Lussemburgo ha 3 punti in classifica e la Bulgaria 1, è evidente che il primo ha perso i due incontri successivi e l’undici balcanico ne ha pareggiato uno (0-0 in casa con l’Estonia). Le uniche reti che le due nazionali hanno fin qui realizzato sono quelle dello scontro diretto iniziale, poi si è spenta la luce ed entrambi gli attacchi sono rimasti a secco. Visto che è già accaduto, questa potrebbe essere l’occasione perché l’esito si ripeta. Da provare il Goal con l’1 che resta comunque il segno che si lascia preferire. Il Goal di Lussemburgo-Bulgaria è offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin, a 2.00 da Eurobet. La vittoria del Lussemburgo si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.21 su MarathonBet, a 2.20 su Eurobet.