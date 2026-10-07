Liga, Atletico Madrid primo... senza Barcellona e Real Madrid? I bookie ci credono
Si dice comunemente che Barcellona e Real Madrid fanno un campionato a parte. Per questo motivo, tra le scommesse Antepost sulla Liga va segnalata quella relativa al "Vincente Liga senza Barcellona e Real Madrid". Occorre pronosticare la squadra che, tolte appunto le due big, otterrà il miglior piazzamento in classifica al termine del campionato. Ecco le quote.
Comparazione quote vincente Liga senza Barça e Real: Atletico Madrid
Lo scorso anno il Villarreal ha chiuso al terzo posto il suo brillante campionato, qualificandosi alla Champions. Nella scommessa "Vincente Liga senza Barcellona e Real Madrid", quindi, chi ha puntato sul Sottomarino Giallo ha avuto ragione. Quest'anno i bookie ripropongono questa tipologia, con quote aggiornate complice la lunga pausa per gli impegni delle nazionali. La squadra considerata favorita è l'Atletico Madrid, che al momento condivide il secondo posto in classifica con il Betis. L'ipotesi che, senza considerare Real e Barça, l'Atletico chiuda il campionato col miglior piazzamento è in lavagna a 1.65 su Eplay24, Sisal e Snai. L'unica squadra che, secondo gli operatori, potrebbe "soffiare il posto" ai Colchoneros è il Betis di Manuel Pellegrini. Gli andalusi si giocano a 3.50. Più staccato l'Athletic Bilbao, proposto a 12, ancora meno accreditato il Villarreal che paga 20 volte la posta.
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