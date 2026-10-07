Campionato brasiliano, il pronostico di Internacional-Corinthians: una sfida tra nobili decadute

Stasera, a mezzanotte e mezza ora italiana, prende il via la giornata numero 29 del massimo campionato brasiliano con 3 partite. Una di queste è Internacional-Corinthians che può essere definita “sfida tra nobili decadute” visto che, fino a qualche anno fa, frequentavano i quartieri alti della classifica mentre adesso navigano, miseramente, al terz’ultimo e al 14° posto con preoccupazioni di salvezza per entrambe.

Comparazione quote: Internacional-Corinthians segno 1

I numeri riescono a fotografare la situazione in maniera chiarissima. La formazione di Porto Alegre, nelle ultime 12 partite di campionato, ha vinto soltanto una volta (due turni fa) battendo la Chapecoense fanalino di coda e praticamente già retrocessa. Il Corinthians, se possibile, è riuscito a fare ancora peggio perdendo le ultime sei partite disputate e, soprattutto, perdendo anche in casa (1-2)contro la Chapecoense. Contro un’altra squadra ci sarebbe da pensare ma qui, anziché valutare chi può far meglio, bisogna ragionare su chi non farà peggio. E, dati alla mano, l’ago della bilancia si sposta in direzione del segno 1. Un segno 1 in grado di regalare anche un premio interessante: si trova a 2.20 sulla lavagna di Eplay24, a 2.16 su Betsson, a 2.15 su Snai.