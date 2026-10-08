Pronostico Avellino-Sampdoria, tra Nesta e Corradi vince... l'equilibrio

Comparazione quote: Avellino-Sampdoria Multigol 1-3

In primo luogo, va sottolineato come campani e liguri gradiscano il Multigol 2-4: 5 uscite su 5 per la Samp, 4 su 5 per l'Avellino. Di rilievo sono poi i dati relativi ai primi tempi. Nelle 5 gare fin qui disputate, la squadra di Nesta è andata al riposo in vantaggio ben quattro volte (più uno 0-0) e oltretutto non ha mai subìto gol. Lo score parziale della Sampdoria è di un solo gol segnato, alla Juve Stabia, mentre nelle restanti 4 partite zero gol segnati e tre volte sotto al riposo. L'Avellino si presenta alla sfida con 7 punti in classifica contro i 4 della Sampdoria, che proprio prima della sosta era riuscita a vincere il suo primo match: 2-1 in rimonta, a Marassi, a spese del Catanzaro. L'Avellino al Partenio ha perso con l'Arezzo al debutto, battuto per 3-0 il Vicenza e pareggiato 1-1 con il Palermo capolista. Solo un punto per la Samp lontano da Marassi e media di 2 gol subìti a trasferta. Relazionato a questi dati, il segno 1 paga una quota molto elevata; 2.70 su Eplay24 e su BetFlag, 2.60 su Bwin. Il 2 della Samp è quotato a 2.55 da MarathonBet, a 2.50 da Sisal e Snai. Quante reti totali ci saranno in Avellino-Sampdoria? Si può considerare il Multigol 1-3, quindi range totale di gol compreso tra 1 e 3. Un'ipotesi offerta a 1.40 da Sisal e Snai, a 1.34 da Eplay24.