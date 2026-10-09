Pronostico Napoli-Frosinone, Hojlund contro Bobcek. In quota anche il "gol di testa"
La classifica dice che il Frosinone ha 10 punti contro i 7 del Napoli e che i laziali hanno segnato 2 gol in più e ne hanno incassati anche 2 in meno rispetto ai partenopei. Insomma, per Allegri c'è da fare un po' di "ordine" ma il suo Napoli deve farsi trovare preparato all'appuntamento di sabato sera (ore 20.45) al Maradona perchè la truppa di Alvini, che prima della sosta ha battuto 2-0 il Como, ha l'entusiasmo dalla sua parte (ma non le quote). Ecco il pronostico di Napoli-Frosinone.
Comparazione quote: Napoli-Frosinone Over 1,5 Casa
La Nations League ha lasciato al Napoli l'indesiderata eredità degli infortuni, ormai una consuetudine dalle parti di Fuorigrotta. McTominay in compenso vede la luce in fondo al tunnel (ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione effettuato per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna) e Hojlund è tornato rivitalizzato dalle gare della sua Danimarca in Nations League. Di contro, c'è un Frosinone che dovrà fare a meno del suo bomber, Antonio Raimondo, che dovrebbe essere sostituito da Bobcek. Le statistiche dicono che il Napoli non è mai riuscito a segnare due o più gol nelle tre gare ufficiali fin qui giocate al Maradona. I bookie ritengono stavolta probabile l'Over 1,5 Casa, esito proposto a 1.38 da Eplay24, a 1.40 da Sisal e Snai. I bookie bancano poi a 2.50 un "goal di testa" in Napoli-Frosinone. Insieme a Inter-Parma, è la quota più "bassa" con riferimento a questa speciale scommessa tra le partite della sesta giornata di Serie A.
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