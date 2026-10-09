Pronostici Ligue 1, Lens-Lione: Paulo Fonseca cerca tre punti e primato in classifica

Comparazione quote: Lens-Lione Over 0,5 Casa 1° tempo

La trasferta non è delle più agevoli per Openda e compagni. Vero che il Lens ha un solo successo all’attivo in cinque turni ma parliamo di una squadra che ad agosto ha “soffiato” la Supercoppa francese al Psg: 1-0 firmato Thauvin. Molte cose sono cambiate da quel giorno, tra cui l’esonero di Toppmoller dopo 4 giornate. I bookie “ricordano” a Paulo Fonseca, se mai ne avesse bisogno, le insidie che si celano dietro a questa trasferta. L’1 è offerto a 2.40, quota di poco inferiore rispetto al 2 del Lione (2.70). Occhi puntati sulle reti. L’ipotesi che il Lens possa segnare nel primo tempo è quotata a 1.77 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.70 da Sisal. Il Multigol 2-4, coprendo un range più ampio di risultati, è un altro esito da tenere in considerazione: quota 1.44 su Eplay24, 1.52 su Sisal e Snai.