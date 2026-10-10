Pronostico Real Madrid-Villarreal, Mourinho si prepara in vista dell'euro-sfida con la "sua" Roma

Comparazione quote: Real Madrid-Villarreal Goal+Over 2,5

Il tifo di fede Real è notoriamente esigente e non fa sconti a nessuno, neppure a Josè Mourinho che deve farsi perdonare non uno ma due passi falsi. Il primo è arrivato contro il Betis alla 4ª giornata, il secondo (ben più "grave") contro l'Atletico nel sempre sentitissimo derby di Madrid. Va detto però che entrambe le sconfitte sono maturate in trasferta, al Bernabeu invece Bellingham e compagni hanno vinto e calato il poker contro Real Sociedad, Malaga e Rayo. Il Villarreal ha iniziato male il campionato ma con due nette vittorie negli ultimi 180 minuti (3-1 a Malaga e Levante) è tornato a somigliare alla squadra che ha chiuso al 3° posto lo scorso campionato. Il Real non ha subìto gol solo contro il Malaga, il Sottomarino Giallo deve ancora far registrare il primo clean sheet. Tenuto conto di tutto questo, si può considerare la combo Goal+Over 2,5. Una giocata offerta a 1.52 da Eplay24 e NetBet, a 1.62 da Sisal e Snai.