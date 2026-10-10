Pronostico Empoli-Palermo: debutto da brividi per Andreoletti contro Pippo Inzaghi
Per il debutto di Matteo Andreoletti sulla panchina dell'Empoli (durante la sosta Guido Pagliuca si è separato dai toscani per poi accasarsi alla Carrarese) non poteva esserci avversario "peggiore". Al Castellani sabato pomeriggio (ore 15.00) è in programma la partitissima con il Palermo capolista. Ecco il pronostico di Empoli-Palermo.
Comparazione quote: Empoli-Palermo Goal
I toscani vogliono invertire la rotta avendo perso le ultime tre gare. Di sconfitte invece neanche l'ombra per la corazzata di Pippo Inzaghi, che ha pareggiato 1-1 con l'Avellino e poi ha solo vittorie all'attivo. Empoli a secco solo contro l'Arezzo, poi un gol esatto segnato a Cremonese, Mantova, Carrarese e Modena. Il Palermo dopo il clean sheet al debutto con la Juve Stabia ha sempre subìto almeno una rete nelle successive esibizioni. Tradotto, i siciliani portano in dote al Castellani una striscia di 4 esiti Goal consecutivi. La serie arriva a 5? Almeno una rete per parte è un'ipotesi in lavagna a 1.65 su Eplay24, a 1.61 su Eurobet, a 1.61 su Bwin. I bookie credono poco nell'effetto sorpresa dell'Empoli, una cui vittoria è bancata a 3.60 da Eplay24, a 3.50 da Snai e a 3.40 da Bwin. Il 2 del Palermo viaggia a 1.97 su BetFlag, Lottomatica e Planetwin.
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