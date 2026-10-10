Serie A, ecco un super Como-Roma: pronostici su Gol/No Gol e 1X2 primo tempo

L'appuntamento era cerchiato di rosso sull'agenda di Fabregas e Gasperini e finalmente sta per arrivare. Domenica alle 12.30 si gioca Como-Roma , big match della sesta giornata di Serie A . La Roma ha 13 punti in classifica, 3 in più rispetto al Como che prima della sosta ha perso per 2-0 a Frosinone.

Comparazione quote: Como-Roma X primo tempo

Nelle sei partite giocate tra campionato (5) e Champions (1, col Fenerbahce) la Roma non ha mai perso e ha sempre segnato almeno un gol. Il Como è rimasto a secco solo contro il Frosinone, match in cui i lariani hanno trovato un Palmisani in versione Superman. Sempre spumeggiante e bello da vedere il calcio di Fabregas, a costo di subìre qualche gol in più rispetto alla passata stagione. Ecco perchè i bookie si aspettano un Como-Roma all'insegna del Goal: quota 1.50 su Eplay24, BetFlag e William Hill. Regna l'incertezza invece sull'esito finale dell'incontro, con le quote previste per l'1 e per il 2 che si attestano su 2.60. Il potenziale equilibrio fa pensare ad un segno X al riposo; un'opzione che il Como non ha mai fatto registrare mentre la Roma non ha ancora incassato gol nei primi 45 minuti di gioco. Il segno X all'intervallo si può giocare all'interessante quota di 2.35 su Eplay24 e Sisal, a 2.30 su Bwin.