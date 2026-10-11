Pronostico Liverpool-Manchester City: Iraola punta sul fattore Anfield, garanzia Haaland per Maresca

Lo avevamo lasciato così, in vetta alla classifica di Premier League e a punteggio pieno con 5 successi in 5 giornate. Si tratta del Manchester City di Enzo Maresca , che alla ripresa del campionato è atteso dalla super sfida contro i Reds di Iraola ad Anfield. Ecco quote e pronostico di Liverpool-Manchester City : fischio d'inizio alle 17.30 di domenica 11 ottobre.

Comparazione quote Liverpool-Manchester City: 1X+Goal

Sono dunque 15 i punti in classifica del City contro i 9 del Liverpool, frenato da qualche pareggio di troppo. Le due formazioni hanno poi debuttato positivamente in Champions League. I Reds ad Anfield hanno battuto per 2-1 l'Atletico Madrid mentre i Citizens hanno espugnato il do Dragao di Porto con una doppietta del solito Haaland. Il Liverpool punta sul fattore Anfield per evitare la quarta sconfitta consecutiva negli scontri diretti con il City. Un City che - a voler essere pignoli - in questo campionato ha vinto in scioltezza solo contro il Crystal Palace, faticando più del previsto nelle altre circostanze. Per il Liverpool è il primo appuntamento contro una big, la squadra di Manchester ha invece superato l'esame derby piegando lo United, con Haaland, nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora a causa del rosso rifilato a Foden. Match che nelle previsioni dei bookie si preannuncia equilibratissimo: sia l'1 che il 2 pagano circa 2.50, il pareggio è offerto a 3.60. Il potenziale offensivo di Liverpool e City sostiene la "tesi" del Goal, esito offerto a 1.47 da Eplay24, a 1.45 da GoldBet, a 1.44 da William Hill. L'offerta sale a 2.10 per la combo 1X+Goal, ovvero Liverpool imbattuto ed entrambe a segno.