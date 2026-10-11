Serie A, pronostico Atalanta-Venezia: "vietato" il pareggio tra Sarri e Stroppa

Comparazione quote: Atalanta-Venezia segno 1

Calcio propositivo quello del Venezia ma è mancata la concretezza in più frangenti (vedi il match con la Lazio) e la difesa, 13 gol subìti, è sembrata non adatta a questi livelli. I lagunari hanno sempre incassato almeno due reti in ciascun match mentre i gol segnati sono 4. La Dea, a segno 5 volte in campionato, deve evidentemente assimilare le nuove idee del “Comandante” Sarri, l’uomo scelto per raccogliere la pesante eredità gasperiniana. In questo delicatissimo incrocio tra i due allenatori (un solo precedente nel 2013/14, vinse 3-1 l’Empoli di Sarri sullo Spezia di Stroppa) le quote vedono favorita la Dea: segno 1 a 1.56 su Eplay24, a 1.55 su William Hill, a 1.54 su DomusBet. Il pareggio è tra 4 e 4.40, il 2 tra 5.20 e 6.00. La posta in palio è alta ma è lecito aspettarsi una scossa da parte di entrambe. L’Over 2,5 può meritare considerazione: quota 1.53 su Eplay24, 1.54 su MarathonBet, 1.53 su Bwin.