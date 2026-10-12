Il pronostico di Coventry-Newcastle: Lampard cerca continuità ma occhio all'attacco dei Magpies

Comparazione quote: Coventry-Newcastle Goal

Prima della sosta la squadra di casa, promossa dalla Championship al termine della scorsa stagione, aveva ottenuto il primo successo (1-0 sul campo del Nottingham Forest) dopo 4 ko di fila e zero gol all’attivo. Risultati che avevano generato inevitabili malumori intorno alla figura del tecnico Frank Lampard. Il Newcastle (8 punti in classifica) è squadra di livello superiore ma solo a sprazzi lo fa vedere in campo. Ha battuto Tottenham e Hull City ma ha perso nettamente sul campo del Leeds per 4-1. Da un lato c’è un Coventry che fatica a segnare e ha fatto registrare il No Goal 5 volte su 5. Dall’altra un Newcastle che in 4 occasioni su 5 ha messo a referto la combo Goal+Over 2,5. I tempi sembrano maturi per annotare il primo “Goal" del Coventry in questo campionato. I bookie strizzano l’occhio a questa ipotesi, tanto che un match con entrambe e squadre a segno viene offerto a 1.54 da Eplay24, a 1.53 da GoldBet, a 1.52 da Eurobet. Si può toccare quota 2.35, invece, per un match con almeno una tra Coventry e Newcastle a secco.