Due combo gol da seguire oggi tra Liga e Serie A  

Levante - Siviglia

La sfida tra Levante e Siviglia si presta a un pronostico di questo tipo. Il Levante ha già mostrato una certa tendenza a disputare partite aperte e ricche di occasioni. Le recenti sconfitte contro Villarreal e Barcellona, unite al largo successo contro il Betis, raccontano di una squadra capace di segnare, ma anche di concedere parecchio.