Due combo gol da seguire oggi tra Liga e Serie A
Levante - Siviglia
La sfida tra Levante e Siviglia si presta a un pronostico di questo tipo. Il Levante ha già mostrato una certa tendenza a disputare partite aperte e ricche di occasioni. Le recenti sconfitte contro Villarreal e Barcellona, unite al largo successo contro il Betis, raccontano di una squadra capace di segnare, ma anche di concedere parecchio.
Il Siviglia arriva a sua volta da una fase nella quale le partite non sono state particolarmente bloccate. La formazione andalusa dispone di qualità offensive per colpire, ma la difesa non ha sempre offerto le necessarie garanzie. Proprio per questo ci aspettiamo una gara che possa sbloccarsi già nella prima frazione.
Nella ripresa, poi, il match potrebbe diventare ancora più aperto. Se una delle due squadre dovesse trovarsi in svantaggio, gli spazi potrebbero aumentare, favorendo ulteriori occasioni da rete. La possibilità di vedere almeno due gol nel secondo tempo rappresenta la chiave della nostra giocata, anche se si tratta di una soluzione più rischiosa rispetto ai mercati tradizionali.
Pronostico: Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo, quota 3,30.
Atalanta - Venezia
Anche Atalanta-Venezia presenta caratteristiche interessanti per questa combinazione. I bergamaschi arrivano da un periodo complicato e hanno bisogno di una risposta convincente, soprattutto sul piano del gioco e dell'intensità. Davanti trovano un Venezia in grande difficoltà, ancora fermo a zero punti e con numerosi gol già subiti.
L'Atalanta possiede il potenziale offensivo per cercare immediatamente il vantaggio, rendendo plausibile almeno una rete già nel primo tempo. Il Venezia, contro una squadra capace di attaccare con continuità, potrebbe andare in sofferenza fin dalle prime battute.
L'aspetto più interessante della nostra combo riguarda però la ripresa. Se l'Atalanta dovesse riuscire a indirizzare la gara, potrebbe trovare ulteriori spazi per aumentare il vantaggio. Allo stesso tempo, un Venezia costretto a recuperare il risultato potrebbe sbilanciarsi, lasciando maggiori opportunità agli attaccanti bergamaschi.
Per queste ragioni, puntiamo su almeno un gol nel primo tempo e due nella seconda frazione, confidando soprattutto nella capacità offensiva dei padroni di casa e nelle difficoltà difensive degli ospiti.
Pronostico: Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo, quota 2,15.
Riepilogo finale
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Levante - Siviglia: Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo, quota 3,30
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Atalanta - Venezia: Over 0,5 1° tempo + Over 1,5 2° tempo, quota 2,15
QUOTA TOTALE: 7,10
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