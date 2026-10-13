Pronostico Atletico Madrid-Manchester United, Red Devils a rischio nella tana di Simeone
Tra le partite di stasera spicca anche Atletico Madrid-Manchester Utd con gli spagnoli che stanno andando fortissimo (prima della sosta hanno anche battuto 2-1 il Real Madrid) e gli inglesi che, al contrario, stanno facendo registrare il peggior avvio di campionato degli ultimi 40 anni.
Comparazione quote: Atletico Madrid-Manchester United segno 1
All’esordio in Champions, però, i Colchoneros sono caduti (1-2) in casa del Liverpool mentre i Red Devils hanno superato 4-0 il Sabah Baku. La differenza di caratura degli avversari affrontati la dice però lunga sul fatto che questo non è un confronto alla pari. Al Metropolitano fiducia al segno 1, proposto a 1.92 da Eplay24 e BetFlag, a 1.91 da Bet365.
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