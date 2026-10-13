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Pronostico Atletico Madrid-Manchester United, Red Devils a rischio nella tana di Simeone

Pessimo avvio di stagione per gli inglesi, al contrario gli spagnoli stanno andando fortissimo in campionato
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Pubblicato il 13.10.2026, 09:40

1 min

quoteChampions LeagueAtletico Madrid-Manchester Utd

Tra le partite di stasera spicca anche Atletico Madrid-Manchester Utd con gli spagnoli che stanno andando fortissimo (prima della sosta hanno anche battuto 2-1 il Real Madrid) e gli inglesi che, al contrario, stanno facendo registrare il peggior avvio di campionato degli ultimi 40 anni.

Comparazione quote: Atletico Madrid-Manchester United segno 1

All’esordio in Champions, però, i Colchoneros sono caduti (1-2) in casa del Liverpool mentre i Red Devils hanno superato 4-0 il Sabah Baku. La differenza di caratura degli avversari affrontati la dice però lunga sul fatto che questo non è un confronto alla pari. Al Metropolitano fiducia al segno 1, proposto a 1.92 da Eplay24 e BetFlag, a 1.91 da Bet365.

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