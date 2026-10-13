Pronostico Arsenal-Leeds, Gunners favoriti ma occhio al grande ex

Secondo impegno di Champions per l’Arsenal che stasera scende in campo all’Emirates per affrontare il Lille del grande ex Olivier Giroud . Un Lille che all’esordio è caduto in casa (2-3) contro il Betis e quindi avrebbe necessità di far punti per non restare fanalino di coda della classifica.

Comparazione quote: Arsenal-Lille Goal

Questa, però, non sembra davvero l’occasione migliore per riuscire nell’impresa. La formazione londinese, infatti, se si fa eccezione per l’inspiegabile capitombolo (0- 3) di Brighton prima della sosta, ha vinto tutte le altre (ben 8) partite disputate (compreso un 3-0 iniziale al Manchester City grazie al quale ha conquistato il Community Shield). I francesi, oltre al passo falso in Champions, hanno anche perso una partita in campionato (1-2 a Nizza) pareggiando, però, con il Psg (2-2) riuscendo sempre a segnare almeno una rete in tutti gli incontri giocati. Il segno 1, evidentemente, non può essere in discussione ma la quota, altrettanto evidentemente, non può che essere contenuta. Il Goal, al contrario, è un esito che rende più del doppio e, per chi se la sente, può rappresentare una alternativa difficile ma non impossibile. Per la precisione, il Goal è quotato a 2.10 da Eplay24, Bet365 e Betsson, a 2.20 da GoldBet e Bwin. Serata evidentemente speciale per Olivier Giroud, grande ex della sfida. I bookie bancano a 5.50 un gol del franncese in qualsiasi momento del match.