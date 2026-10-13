Champions League, tre Over 3,5 per una super quota x8,40!
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund: Over 3,5
Il Bodø/Glimt ha costruito buona parte dei propri risultati europei sulla capacità di segnare davanti al proprio pubblico. La formazione norvegese ama giocare a ritmi elevati e difficilmente rinuncia ad attaccare anche contro avversari più quotati. Il Borussia Dortmund, dal canto suo, dispone di numerose soluzioni offensive, ma non sempre riesce a mantenere equilibrio tra i reparti. Le caratteristiche delle due squadre lasciano immaginare una partita aperta. Almeno quattro reti complessive rappresentano un'ipotesi interessante, considerando la propensione offensiva di entrambe.
Pronostico: Over 3,5, quota 1,94
Slovan Bratislava - Stoccarda: Over 3,5
Lo Stoccarda affronta una trasferta nella quale proverà a far valere la propria maggiore qualità tecnica e la capacità di sviluppare azioni offensive attraverso il possesso. Lo Slovan Bratislava, però, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i tedeschi. Una rete nella prima parte dell'incontro potrebbe cambiare rapidamente l'andamento della sfida, costringendo una delle due formazioni a scoprirsi maggiormente. La nostra scelta ricade sull'Over 3,5, un mercato che richiede una partita particolarmente produttiva sotto porta.
Pronostico: Over 3,5, quota 1,96
Feyenoord - Como: Over 3,5
Il Feyenoord proverà a imporre il proprio gioco davanti ai tifosi, mentre il Como cercherà di sfruttare la qualità dei propri giocatori offensivi per colpire negli spazi. La formazione italiana arriva da risultati che invitano alla prudenza, ma potrebbe trovare maggiori opportunità contro un avversario intenzionato ad attaccare. Gli olandesi dovranno inoltre gestire alcune assenze che potrebbero incidere sugli equilibri della squadra. Puntiamo su una partita con almeno quattro gol, consapevoli che si tratta della selezione più impegnativa della terzina.
Pronostico: Over 3,5, quota 2,21
Riepilogo pronostici
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Bodø/Glimt - Borussia Dortmund: Over 3,5, quota 1,94
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Slovan Bratislava - Stoccarda: Over 3,5, quota 1,96
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Feyenoord - Como: Over 3,5, quota 2,21
Moltiplicatore totale: quota x8,40!
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