Champions League, difese allegre per una terzina che vale quota x5,92!  

Manchester City e Paris Saint-Germain si affrontano in una delle sfide più interessanti della giornata europea. Entrambe le formazioni dispongono di reparti offensivi di assoluto livello e di giocatori capaci di creare occasioni anche contro difese organizzate. Il precedente europeo più recente, terminato 4-2 per i francesi, conferma quanto questa sfida possa svilupparsi su ritmi elevati, pur senza rappresentare una garanzia per il prossimo incontro. Scegliamo l' Over 3,5 , confidando nella capacità delle due squadre di sfruttare le rispettive occasioni.

Pronostico: Over 3,5, quota 2,05

Betis - Porto: Over 2,5

Il Betis ha dimostrato di poter essere particolarmente pericoloso nelle partite europee disputate davanti al proprio pubblico, dove riesce spesso a costruire diverse occasioni offensive. Il Porto dispone comunque delle qualità necessarie per rispondere e mettere in difficoltà la retroguardia spagnola. L'assenza di Bednarek potrebbe inoltre ridurre le alternative difensive degli ospiti. Ci aspettiamo una partita nella quale entrambe le squadre proveranno a cercare il risultato attraverso il gioco offensivo. Tre reti complessive sono un obiettivo plausibile per questa sfida.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,73

Aston Villa - Fenerbahçe: Gol

L'Aston Villa cercherà di sfruttare il fattore campo per indirizzare la partita, facendo affidamento sulla qualità del proprio reparto offensivo. Il Fenerbahçe, tuttavia, dispone di giocatori capaci di rendersi pericolosi nelle ripartenze e potrebbe trovare qualche opportunità qualora gli inglesi concedessero spazio. La buona tenuta difensiva casalinga dell'Aston Villa rappresenta il principale ostacolo al nostro pronostico. Puntiamo comunque sul Gol, ipotizzando almeno una rete degli ospiti in una partita che potrebbe diventare aperta soprattutto nella ripresa.

Pronostico: Gol, quota 1,67

Riepilogo pronostici

Manchester City - PSG: Over 3,5, quota 2,05

Betis - Porto: Over 2,5, quota 1,73

Aston Villa - Fenerbahçe: Gol, quota 1,67

Moltiplicatore totale: quota x5,92!