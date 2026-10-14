Pronostico Roma-Real Madrid, Mourinho cerca il bis dopo il successo contro l'Inter
La sfida più suggestiva di questo secondo turno della fase campionato della Champions League va in scena all’Olimpico dove stasera la Roma riceve il Real Madrid. Stavolta José Mourinho non siede sulla panchina giallorossa e, anzi, proverà a are un dispiacere alla sua ex squadra.
Comparazione quote: Roma-Real Madrid segno 2
Una squadra che, fino a che è rimasto nella Capitale, ha sempre difeso contro tutto e contro tutti. Due ko sulle spalle però, dall’inizio di questa stagione, il tecnico portoghese li ha già e questo per il tecnico delle Merengues (considerando i risultati a cui sono abituati i tifosi madridisti) è un peso difficile da sopportare soprattutto se si considera che il secondo dei due è arrivato nel sentitissimo derby contro l’Atletico. Un’altra sconfitta farebbe aumentare il malumore in tutto l’ambiente dei Blancos e questo è un rischio che, nonostante i trascorsi romani, Mourinho non può correre. La Roma, al contrario, è finora imbattuta e domenica scorsa a Como, per la prima volta, non è riuscita a realizzare almeno una rete. All’esordio in questa Champions la squadra di Gasperini ha pareggiato in Turchia (1-1) contro il Fenerbahce mentre il Real Madrid ha battuto al Bernabeu, in maniera anche fortunosa, l’Inter per 2-1. Le quote stasera strizzano l’occhio al segno 2: vale 1.98 per Eplay24, 1.95 per Eurobet e Bet365. L'1 della Roma è proposto a 3.60 da BetFlag e Lottomatica, a 3.25 da Snai. Anche l’ipotesi Goal non è da scartare: quota 1.40 su Eplay24, 1.38 su Bwin e Eurobet.
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