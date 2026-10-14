Pronostico Roma-Real Madrid, Mourinho cerca il bis dopo il successo contro l'Inter

Comparazione quote: Roma-Real Madrid segno 2

Una squadra che, fino a che è rimasto nella Capitale, ha sempre difeso contro tutto e contro tutti. Due ko sulle spalle però, dall’inizio di questa stagione, il tecnico portoghese li ha già e questo per il tecnico delle Merengues (considerando i risultati a cui sono abituati i tifosi madridisti) è un peso difficile da sopportare soprattutto se si considera che il secondo dei due è arrivato nel sentitissimo derby contro l’Atletico. Un’altra sconfitta farebbe aumentare il malumore in tutto l’ambiente dei Blancos e questo è un rischio che, nonostante i trascorsi romani, Mourinho non può correre. La Roma, al contrario, è finora imbattuta e domenica scorsa a Como, per la prima volta, non è riuscita a realizzare almeno una rete. All’esordio in questa Champions la squadra di Gasperini ha pareggiato in Turchia (1-1) contro il Fenerbahce mentre il Real Madrid ha battuto al Bernabeu, in maniera anche fortunosa, l’Inter per 2-1. Le quote stasera strizzano l’occhio al segno 2: vale 1.98 per Eplay24, 1.95 per Eurobet e Bet365. L'1 della Roma è proposto a 3.60 da BetFlag e Lottomatica, a 3.25 da Snai. Anche l’ipotesi Goal non è da scartare: quota 1.40 su Eplay24, 1.38 su Bwin e Eurobet.