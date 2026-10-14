Champions League, quartina tutta gol: quattro partite per una quota 4,61!
Stasera la Champions ci offre quattro incontri nei quali gli attacchi potrebbero avere la meglio sulle difese, con una combinazione complessiva superiore a quota 4
Manchester City - PSG
Manchester City e PSG si ritrovano in una sfida tra due delle formazioni più attrezzate della Champions League. Gli inglesi hanno esordito battendo il Porto per 2-0, mentre i francesi hanno travolto lo Slovan Bratislava per 6-1. Le qualità offensive di entrambe possono mettere in difficoltà anche difese ben organizzate. Ci aspettiamo una gara con occasioni su entrambi i fronti, senza scegliere necessariamente una vincitrice.
Pronostico: Gol, quota 1,39
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
Il Borussia Dortmund ha già dimostrato di poter segnare con continuità, come conferma il 3-2 contro il Villarreal. Il Bodø/Glimt deve reagire alla sconfitta contro il Bayern Monaco e potrebbe cercare un atteggiamento più aggressivo davanti ai propri tifosi. I tedeschi partono favoriti, ma concedono occasioni quando la partita diventa aperta. Scegliamo quindi almeno una rete per parte.
Pronostico: Gol, quota 1,39
Feyenoord - Como
Dopo il 4-1 rifilato al Lipsia, il Como vuole confermare le proprie qualità offensive anche sul campo del Feyenoord. Gli olandesi devono invece riscattare le cinque reti subite contro il Barcellona. Entrambe hanno motivazioni importanti per cercare il risultato e l'incontro potrebbe diventare particolarmente aperto. Tre gol complessivi rappresentano un obiettivo plausibile considerando le caratteristiche delle due squadre.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,49
Aston Villa - Fenerbahçe
L'Aston Villa ha inaugurato il proprio cammino europeo con una vittoria per 3-2 contro il Club Brugge. Il Fenerbahçe, reduce dal pareggio con la Roma, dovrà affrontare una squadra che sa sviluppare azioni offensive pericolose soprattutto in casa. Gli inglesi possono indirizzare la partita, ma i turchi hanno le qualità per contribuire al punteggio. La nostra scelta ricade su almeno tre reti complessive.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,60
Riepilogo pronostici
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Manchester City - PSG: Gol, quota 1,39
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Bodø/Glimt - Dortmund: Gol, quota 1,39
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Feyenoord - Como: Over 2,5, quota 1,49
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Aston Villa - Fenerbahçe: Over 2,5, quota 1,60
Moltiplicatore totale: 4,61
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