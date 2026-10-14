Champions League, quartina tutta gol: quattro partite per una quota 4,61!

Manchester City - PSG

Manchester City e PSG si ritrovano in una sfida tra due delle formazioni più attrezzate della Champions League. Gli inglesi hanno esordito battendo il Porto per 2-0, mentre i francesi hanno travolto lo Slovan Bratislava per 6-1. Le qualità offensive di entrambe possono mettere in difficoltà anche difese ben organizzate. Ci aspettiamo una gara con occasioni su entrambi i fronti, senza scegliere necessariamente una vincitrice.