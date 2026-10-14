Champions League, puntiamo alla quota 7,61 con una quartina spettacolare!

Il Como arriva alla sfida europea con la fiducia conquistata dopo il netto 4-1 sul Lipsia . Il Feyenoord deve invece trovare maggiore equilibrio difensivo, soprattutto dopo le cinque reti incassate dal Barcellona. Gli olandesi proveranno a sfruttare il fattore campo, ma la formazione italiana ha dimostrato di saper creare occasioni anche contro avversari importanti. Puntiamo su una partita aperta, con almeno tre gol nei 90 minuti.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,49

Aston Villa - Fenerbahçe

L'Aston Villa vuole sfruttare il proprio stadio per conquistare un'altra vittoria europea. Gli inglesi hanno già superato il Club Brugge per 3-2, mentre il Fenerbahçe ha pareggiato contro la Roma. La formazione turca può creare difficoltà, ma la qualità offensiva e l'intensità dei padroni di casa rappresentano elementi importanti. Per questa quartina scegliamo il successo dell'Aston Villa.

Pronostico: 1, quota 1,75

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

La partita in Norvegia mette a confronto due formazioni che potrebbero dare vita a una gara ricca di occasioni. Il Dortmund ha battuto il Villarreal per 3-2, mostrando un attacco efficace ma anche qualche vulnerabilità difensiva. Il Bodø/Glimt cercherà di sfruttare il proprio campo per reagire alla sconfitta europea contro il Bayern. La possibilità di vedere entrambe le squadre a segno rende interessante il mercato Gol.

Pronostico: Gol, quota 1,39

Manchester City - PSG

Il Manchester City affronta il PSG in una delle partite più prestigiose del secondo turno di Champions League. Gli inglesi hanno iniziato con una vittoria per 2-0 sul Porto, mentre i francesi hanno superato nettamente lo Slovan Bratislava. Gli attaccanti del PSG possono creare problemi alla difesa avversaria, ma il City dispone dei mezzi tecnici per controllare il possesso e sfruttare il fattore campo. Scegliamo la vittoria degli inglesi, consapevoli delle difficoltà dell'incontro.

Pronostico: 1, quota indicativa 2,10

Riepilogo pronostici

Feyenoord - Como: Over 2,5, quota 1,49

Aston Villa - Fenerbahçe: 1, quota 1,75

Bodø/Glimt - Dortmund: Gol, quota 1,39

Manchester City - PSG: 1, quota 2,10

Moltiplicatore totale: 7,61