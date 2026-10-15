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Conference League, Atalanta-Pafos: ecco le migliori quote dei bookie per la vittoria bergamasca

Sarri fa il suo esordio nella prima fase della competizione dopo aver eliminato ai playoff l'Hapoel Tel Aviv
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Pubblicato il 15.10.2026, 11:45

1 min

Atalanta-PafosSarriConference League

Dall’Europa League si passa alla Conference League perché stasera l’Atalanta fa il suo esordio nella competizione. Il primo impegno è contro il Pafos, formazione cipriota che aveva iniziato i preliminari di Europa League eliminando l’Hajduk di Spalato ma è stato poi costretto alla retrocessione dopo il ko rimediato contro il Salisburgo (0-1 in Austria e 3-3 a Limassol).

Comparazione quote: Atalanta-Pafos segno 1

Il Pafos, dopo 5 giornate, è attualmente quarto (a -2 dalla vetta) nel suo campionato mentre l’Atalanta, che partecipa a questa competizione per aver eliminato, nel playoff di qualificazione, l’Hapoel Tel Aviv (0-0 all’andata a Bergamo, 1-0 al ritorno sul campo neutro di Dyosgyori in Ungheria) viaggia al decimo posto nella classifica di serie A. Sulla carta non sembra esserci partita con le quote che appoggiano il segno 1: quota 1.28 su Eplay24, DomusBet e Netwin.

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