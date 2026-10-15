Da Spalato a Edimburgo, una terzina tra Gol e Over

Gli olandesi hanno pareggiato 1-1 con il NEC e hanno subito gol in tutte le ultime cinque gare. È una continuità negativa che pesa contro un avversario abituato a segnare davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, l’Ajax mantiene un potenziale offensivo importante e può trovare spazi quando l’Hajduk accompagna l’azione con più uomini. Il Gol consente di puntare sulla risposta di entrambe, senza dover individuare chi riuscirà a prevalere.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Lione-Crystal Palace

Il Lione arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Lens, mentre il Crystal Palace ha ritrovato fiducia con il 3-1 sul Nottingham Forest. Entrambe hanno iniziato l’Europa League con una vittoria e possono affrontare il confronto senza l’urgenza di recuperare una falsa partenza.

La difesa inglese ha concesso dodici gol nelle prime sei giornate di Premier League, un bilancio che offre al Lione un motivo concreto per cercare il vantaggio. I francesi, però, hanno subito soltanto quattro reti in sei turni di campionato: per il Palace sarà necessario confermare i progressi offensivi mostrati nell’ultima uscita. Le assenze di Openda e Mateta tolgono inoltre due riferimenti ai rispettivi attacchi. La scelta resta il Gol, con l’1-1 fra gli sviluppi compatibili con una sfida equilibrata.

Pronostico: Gol, quota 1,48.

Hearts-Nordsjaelland

Gli Hearts hanno ritrovato slancio grazie al 5-0 sul St Mirren e possono affrontare il debutto europeo con fiducia nei propri mezzi offensivi. La squadra scozzese ha superato la soglia delle due reti segnate in maniera regolare davanti al proprio pubblico e cercherà di dare continuità a questa tendenza.

Il Nordsjaelland presenta un rendimento esterno meno rassicurante, come mostra il 4-1 subito nell’ultima trasferta contro il Viborg. Lo 0-0 successivo con l’Odense ha fermato l’emorragia difensiva, ma non cancella le difficoltà lontano da casa. L’Over 2,5 appare una soluzione coerente con la spinta degli Hearts e con la possibilità che gli ospiti debbano alzare il ritmo per rispondere a un eventuale svantaggio.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52.

Riepilogo della terzina

Hajduk Spalato-Ajax: Gol, quota 1,57

Lione-Crystal Palace: Gol, quota 1,48

Hearts-Nordsjaelland: Over 2,5, quota 1,52

Quota complessiva: 3,53