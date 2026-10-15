Lione, Lugano e Twente: tre incroci europei nel segno delle reti

Lione e Crystal Palace hanno già conquistato tre punti nella fase campionato di Europa League. La sfida mette ora alla prova la capacità dei francesi di reagire al ko di Lens e quella degli inglesi di dare seguito alla vittoria sul Nottingham Forest.

Il Palace ha mostrato una buona risposta offensiva nell’ultimo turno, ma il bilancio difensivo in Premier resta un punto debole. Il Lione può provare a sfruttarlo attraverso il possesso e la presenza nella metà campo avversaria. Gli ospiti hanno però le risorse per rendersi pericolosi quando riescono a recuperare palla e ripartire. La solidità dei francesi suggerisce di non pretendere necessariamente una gara da molte reti: per questo la preferenza va al Gol, che mantiene valida anche l’ipotesi di un pareggio per 1-1.

Pronostico: Gol, quota 1,48.

Lugano-Stella Rossa

Il confronto mette di fronte due squadre abituate a stare davanti: 28 punti per il Lugano nel campionato svizzero e 31 per la Stella Rossa in quello serbo. Sono numeri maturati in tornei differenti, ma descrivono due formazioni che arrivano all’appuntamento con fiducia e continuità.

Il Lugano ha battuto 4-0 il Lucerna e sta attraversando una fase particolarmente produttiva. Anche la Stella Rossa arriva da due successi per 3-0, accompagnati da una maggiore attenzione difensiva. Il pronostico sull’Over nasce dalla capacità delle due squadre di trasformare le occasioni in reti, soprattutto se il primo gol dovesse costringere una delle due a esporsi. La recente tenuta serba resta un ostacolo, ma il ritmo offensivo degli svizzeri rende interessante la soglia dei tre gol.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,65.

Twente-Thun

Il Twente può sfruttare una differenza di forma evidente rispetto al Thun. Gli olandesi hanno perso una sola partita nelle prime otto giornate di campionato; gli svizzeri hanno invece raccolto sei sconfitte in dieci turni, mostrando difficoltà soprattutto nella protezione della propria area.

Il 4-2 subito a Zurigo riassume bene il profilo degli ospiti: una difesa vulnerabile, ma anche la capacità di trovare il gol in una trasferta complicata. La frequenza delle partite con entrambe a segno sostiene quindi una scelta diversa dal semplice successo del Twente. I padroni di casa hanno le condizioni per creare occasioni; il Thun dovrà sfruttare quelle che riuscirà a costruire, evitando di restare schiacciato per tutta la gara.

Pronostico: Gol, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Lione-Crystal Palace: Gol, quota 1,48

Lugano-Stella Rossa: Over 2,5, quota 1,65

Twente-Thun: Gol, quota 1,60

Quota complessiva: 3,91