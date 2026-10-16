La terzina del venerdì: una vittoria e due pronostici sui gol per una quota superiore a 4!
Il successo del Verona apre una combinazione completata da due incontri che promettono occasioni e reti
Verona-Catanzaro: fiducia nella vittoria dei veneti
Il Verona ospita il Catanzaro in una partita nella quale i risultati delle ultime settimane sembrano favorire la formazione di casa. I veneti hanno raccolto due successi consecutivi davanti al proprio pubblico, mostrando segnali incoraggianti nella gestione degli incontri.
Il Catanzaro, al contrario, sta pagando soprattutto le difficoltà lontano da casa. Le quattro sconfitte nelle prime quattro trasferte di campionato raccontano quanto sia stato complicato per i calabresi trovare continuità.
Il Verona dovrà evitare di sottovalutare l'avversario, ma dispone delle condizioni per prendere in mano la partita e cercare il successo. La scelta ricade quindi sul segno 1, senza aggiungere ulteriori condizioni sul numero di reti.
Pronostico: 1, quota 1,80.
Le Mans-Tolosa: le ultime partite suggeriscono l'Over 2,5
Per la seconda selezione cambiamo mercato e puntiamo su almeno tre reti complessive. Le Mans e Tolosa arrivano infatti da una serie di incontri caratterizzati da un buon numero di gol.
Nelle ultime quattro partite disputate da entrambe le formazioni si sono registrate almeno tre reti. Una tendenza interessante, che mette in evidenza la capacità delle due squadre di creare occasioni ma anche le difficoltà nel mantenere inviolata la propria porta.
Il Le Mans cercherà di sfruttare il terreno amico, mentre il Tolosa potrebbe trovare spazi utili per colpire in contropiede. La prospettiva di una gara aperta ci convince maggiormente rispetto alla scelta di un vincitore.
Per questo preferiamo l'Over 2,5, che risulta vincente con almeno tre gol complessivi, indipendentemente dal risultato finale.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,65.
Heerenveen-Excelsior: entrambe possono trovare il gol
L'ultima partita della terzina arriva dall'Eredivisie, campionato nel quale le gare ricche di occasioni non sono certo una rarità. Heerenveen ed Excelsior si affrontano in un momento nel quale entrambe hanno bisogno di punti, una situazione che potrebbe favorire un atteggiamento offensivo.
L'Excelsior ha mostrato una buona propensione al gol, ma anche una fase difensiva spesso vulnerabile. La formazione ospite ha disputato diverse partite movimentate, concedendo opportunità agli avversari.
L'Heerenveen, sostenuto dal proprio pubblico, cercherà di sfruttare questi spazi, ma dovrà fare attenzione alle iniziative offensive dell'Excelsior.
Anziché scegliere una delle due squadre, puntiamo sulla possibilità che entrambe riescano ad andare a segno almeno una volta.
Pronostico: Gol, quota 1,50.
Riepilogo della schedina
-
Verona-Catanzaro: 1 a 1,80
-
Le Mans-Tolosa: Over 2,5 a 1,65
-
Heerenveen-Excelsior: Gol a 1,50
Quota totale indicativa: 4,46
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS