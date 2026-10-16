Una vittoria e due Over 2,5 per una quota superiore a 5!

Il Deportivo La Coruña riceve il Levante in una sfida che potrebbe avere un peso importante per il percorso delle due formazioni nella Liga. La squadra di casa cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico e di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

Il Levante non ha ancora trovato il successo nelle precedenti trasferte di campionato e dovrà migliorare soprattutto nella gestione dei momenti più delicati degli incontri. La formazione ospite possiede comunque le qualità per rendersi pericolosa quando riesce a recuperare il pallone e ripartire rapidamente.

Il Deportivo dovrà prestare particolare attenzione a queste situazioni, cercando di mantenere il controllo del centrocampo e di sfruttare le opportunità offensive.

La nostra scelta ricade sul segno 1, una giocata che presenta qualche rischio ma offre una quota interessante per aprire la terzina.

Pronostico: 1, quota 2,05.

Verona-Catanzaro: le difficoltà difensive degli ospiti possono favorire l'Over

Il Verona affronta il Catanzaro in una partita che potrebbe regalare più di due reti. Il rendimento dei calabresi in questo avvio di campionato è stato deludente, soprattutto per quanto riguarda la capacità di limitare le occasioni concesse agli avversari.

La squadra veneta arriva invece da risultati incoraggianti davanti al proprio pubblico e cercherà di sfruttare le difficoltà della formazione ospite per costruire occasioni fin dai primi minuti.

Il Catanzaro, però, ha bisogno di una reazione e non potrà limitarsi esclusivamente a difendere. Questa necessità potrebbe rendere la partita più aperta, specialmente se dovesse arrivare un gol nella prima parte dell'incontro.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,79.

Frosinone-Sassuolo: attacchi protagonisti allo Stirpe

L'incontro tra Frosinone e Sassuolo completa la nostra terzina. Si tratta di una sfida nella quale preferiamo concentrarci sul numero dei gol anziché individuare una squadra favorita.

Il Frosinone ha mostrato una buona capacità realizzativa nelle più recenti partite casalinghe, trovando complessivamente 14 reti nelle ultime cinque gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico. Un dato che conferma la pericolosità della squadra quando riesce a sviluppare il proprio gioco offensivo.

Il Sassuolo dovrà prestare attenzione soprattutto alla gestione degli spazi e alla solidità difensiva, anche alla luce dei problemi di formazione nel reparto arretrato. Allo stesso tempo, gli ospiti hanno le caratteristiche per rendersi pericolosi e contribuire al numero complessivo delle reti.

Ci aspettiamo una partita nella quale entrambe le squadre possano creare occasioni. Per questo preferiamo l'Over 2,5, cercando almeno tre gol nei novanta minuti.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,50.

Riepilogo della schedina

Deportivo La Coruña-Levante: 1 a 2,05

Verona-Catanzaro: Over 2,5 a 1,79

Frosinone-Sassuolo: Over 2,5 a 1,50

Quota totale indicativa: 5,50