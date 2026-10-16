Il Betis di Isco e Pellegrini può fermare il Barcellona? Ecco il pronostico del match

Non poteva esserci storia e così è stato. Il Barcellona ha sistemato la pratica Getafe con un secco 3-0, che permette ai blaugrana di comandare la Liga con 5 lunghezze di vantaggio su Betis e Atletco Madrid . Il Barça porta così a 34 il conteggio dei gol segnati e il fatto di aver mantenuto la porta inviolata restituisce un senso di imbattibilità a questa corazzata. Una corazzata che da qui alla fine subirà ovviamente ripetuti assalti. Il primo in ordine temporale arriva domani sera ed è anche parecchio insidioso. Il Barcellona è infatti atteso dal Betis di Manuel Pellegrini : fischio d'inizio alle 18.30, ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Betis-Barcellona doppia chance 1X primo tempo

Una squadra attrezzata per conquistare un posto nell'Europa più prestigiosa: sei vittorie, un pareggio e una sconfitta (in casa del Levante) per Isco e compagni. Eccezion fatta per le sfide giocate contro Osasuna e Levante, il Betis si è reso protagonista di partite decise da pochi gol. Al contrario, il Barcellona è una macchina da Over 2,5 e fin qui ha sempre realizzato almeno 2 gol a partita. Non solo: nelle 8 gare fin qui disputate, Lamine Yamal e compagni sono sempre riusciti a segnare almeno una rete per tempo. Ovvio come il Betis sia chiamato all'impresa, tanto che i bookie fissano a 2.65 la possibilità che i biancoverdi vincano o pareggino contro i fenomeni del Barça. Se proprio si vuol trovare un esito che "sorrida" al Betis, il consiglio è di pescare tra le opzioni alternative. Ad esempio, la doppia chance 1X primo tempo a 1.85 su Eplay24 e NetBet, a 1.87 su Sisal. Oppure, "Squadra 2 segna nei 2 tempi: No" (a 2.00) ipotizzando che la difesa del Betis possa reggere l'urto blaugrana, soprattutto nei primi 45 minuti.